Normandiflette à l’épicerie Les Ronches Epicerie Les Ronches Roncherolles-sur-le-Vivier, 25 novembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier.

Normandiflette à l’épicerie Les Ronches Samedi 25 novembre, 19h30 Epicerie Les Ronches Sur réservation jusqu’au vendredi 24 novembre, 19h30.

On s’occupe de tout, pas besoin de contenants.

Uniquement sur réservation et jusqu’au vendredi 24 novembre, 19h30 via lesronches@gmail.com ou en passant directement à l’épicerie.

Epicerie Les Ronches Rue de l’église Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « lesronches@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lesronches@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00