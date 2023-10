Cet évènement est passé Soirée choucroute de l’épicerie Les Ronches Epicerie Les Ronches Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Soirée choucroute de l’épicerie Les Ronches Epicerie Les Ronches Roncherolles-sur-le-Vivier, 21 octobre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Soirée choucroute de l’épicerie Les Ronches Samedi 21 octobre, 19h00 Epicerie Les Ronches Tarif unique : 10 euros / Sur places ou à emporter (réservation uniquement en boutique) L’épicerie Les Ronches propose une soirée choucroute

le samedi 21 octobre : L’épicerie Les Ronches et les Normand.es aiment la choucroute.

Pour célébrer le retour (enfin) de l’automne , Festi’Traiteur, le traiteur Roncherollais viendra préparer devant l’épicerie une bonne choucroute. Possibilité de manger sur place comme à la cantine, sur réservation, attention maximum 25 couverts.

A emporter également. Réservation uniquement en boutique dès aujourd’hui. Tarif unique : 10 euros. Epicerie Les Ronches Rue de l’église Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Les-Ronches-Epicerie-Bar-de-village/100089713853122/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Lieu Epicerie Les Ronches Adresse Rue de l'église Roncherolles-sur-le-Vivier Ville Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime Lieu Ville Epicerie Les Ronches Roncherolles-sur-le-Vivier latitude longitude 49.468511;1.186239

Epicerie Les Ronches Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-sur-le-vivier/