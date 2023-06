L’épicerie Les Ronches fête la musique à Roncherolles-sur-le-Vivier ! Epicerie Les Ronches Roncherolles-sur-le-Vivier, 21 juin 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier.

Au programme des festivités :

* OnjaS (hip/hop/Rouen) : Auteur-interprète à la frontière du RAP

» Ne soyez pas fan de moi, mais plutôt à l’écoute , je ne veux pas être le rappeur du mois mais marquer une époque ! »

* Christian Bonnet (chanson française) : chanteur en chorale, reprendra le répertoire de Brassens

*Belmont Witch (Folk -Pop Lo fi / Montreuil)

Belmont Witch, c’est un envoûtement énergisant aux couleurs ardentes du Mexique, une folk pop galvanisante qui nous rayonne de Montreuil. C’est le genre de musique qui donne de la force et envie de se réunir avec ses copaines.

Belmont Witch, c’est d’abord Michèle, aussi musicienne dans Rose Mercie. Elle nous envoie un guitare chant brut aux paroles chargées d’espoir et qu’elle partage généreusement dans sa langue natale, l’espagnol.

*Thharm (Violon expérimental / Montreuil)

* Leave Her To Heaven (Indie-Folk/Rouen) « Leave Her To Heaven en duo acoustique-électrique proposera sa folk indie, pour amateur-ices de The National & The Smiths… »

? Playlist audio avant et entre les concerts concoctée par Les Ronches.

Le camion à pizza Clara Pizza sera également présent.

