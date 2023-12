Jouons ensemble! Découvrir des jeux et s’amuser ensemble! Epicerie du Saillant Allassac Catégories d’Évènement: Allassac

Jouons ensemble! Découvrir des jeux et s'amuser ensemble! Epicerie du Saillant Allassac, 30 décembre 2023 16:30, Allassac

Pour s'amuser ensemble! Moment découverte de jeux de société. 16h30 à l'épicerie du Saillant – gratuit.

To have fun together! Discover board games. 4:30 pm at l'épicerie du Saillant – free

¡Diviértanse juntos! Descubre los juegos de mesa. 16.30 h en la épicerie du Saillant – gratis

Gemeinsam Spaß haben! Entdeckung von Gesellschaftsspielen. 16:30 Uhr im Lebensmittelladen von Saillant – kostenlos

