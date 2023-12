Atelier de musicothérapie, spécial personnes seules Epicerie du Saillant Allassac Catégories d’Évènement: Allassac

Corrèze Atelier de musicothérapie, spécial personnes seules Epicerie du Saillant Allassac, 25 décembre 2023 10:30, Allassac. Allassac,Corrèze Atelier de musicothérapie: Noël autrement Réservation au 06 67 97 73 74.

Tarif: 12€ par personne.

Epicerie du Saillant

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Music therapy workshop: Christmas with a difference Book on 06 67 97 73 74.

Price: 12? per person Taller de musicoterapia: Navidades diferentes Reserva en el 06 67 97 73 74.

Precio: 12 euros por persona Musiktherapie-Workshop: Weihnachten mal anders Reservierung unter 06 67 97 73 74.

