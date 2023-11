Séances de Sophrologie Epicerie du Saillant Allassac, 17 novembre 2023, Allassac.

Allassac,Corrèze

Séances de sophrologie. Un petit moment de bien-être.

De 13h30 à 15h à l’épicerie du Saillant – Tarifs: 14€

Sur réservation au 06 82 90 31 40.

2023-11-17 fin : 2023-11-18 15:00:00. .

Epicerie du Saillant

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sophrology sessions. A little moment of well-being.

From 1.30pm to 3pm at l’épicerie du Saillant – Price: 14?

Reservations required on 06 82 90 31 40

Sesiones de sofrología. Un pequeño momento de bienestar.

De 13h30 a 15h00 en la épicerie du Saillant – Precio: 14?

Con reserva en el 06 82 90 31 40

Sitzungen mit Sophrologie. Ein kleiner Moment des Wohlbefindens.

Von 13:30 bis 15:00 Uhr im Lebensmittelgeschäft Le Saillant – Preis: 14?

Reservierung unter 06 82 90 31 40

Mise à jour le 2023-11-11 par Brive Tourisme