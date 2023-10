Atelier dessin/portrait et auto portrait Epicerie du Saillant Allassac, 25 octobre 2023, Allassac.

Allassac,Corrèze

1er atelier invitant adulte et enfant, seul ou à plusieurs, à venir croquer joyeusement.

Réservations au 06 17 45 18 69

De 14h à 16h à l’épicerie du Saillant

Tarif: 15€ ou 25€ librement.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

Epicerie du Saillant

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



1st workshop inviting adults and children, alone or in groups, to come and sketch joyfully.

Bookings on 06 17 45 18 69

2pm to 4pm at l’épicerie du Saillant

Price: 15? or 25?

1er taller que invita a adultos y niños, solos o en grupo, a venir a dibujar con alegría.

Reservas en el 06 17 45 18 69

De 14:00 a 16:00 h en la épicerie du Saillant

Precio: 15? o 25?

1. Workshop, der Erwachsene und Kinder, allein oder zu mehreren, dazu einlädt, fröhlich zu skizzieren.

Reservierungen unter 06 17 45 18 69

Von 14.00 bis 16.00 Uhr im Lebensmittelgeschäft von Saillant

Preis: 15 ? oder 25 ? frei

Mise à jour le 2023-10-04 par Brive Tourisme