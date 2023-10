Yoga hors tapis: 1er atelier de la saison Epicerie du Saillant Allassac, 20 octobre 2023, Allassac.

Allassac,Corrèze

1ere séance de Yoga hors tapis de la saison

Réservations obligatoires au 07 82 28 52 02: places limitées à 8 personnes

De 13h45 à 17h à l’épicerie du Saillant – Tarifs: 10€.

2023-10-20 fin : 2023-10-21 15:00:00

Epicerie du Saillant

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



1st off-mat yoga session of the season

Reservations essential on 07 82 28 52 02: places limited to 8 people

From 1.45pm to 5pm at l’épicerie du Saillant – Price: 10?

1ª sesión de yoga de la temporada

Imprescindible reservar en el 07 82 28 52 02: plazas limitadas a 8 personas

De 13.45 a 17.00 h en la épicerie du Saillant – Precio: 10?

1. Yogastunde ohne Matte der Saison

Reservierungen sind erforderlich unter 07 82 28 52 02: die Plätze sind auf 8 Personen begrenzt

Von 13:45 bis 17:00 Uhr im Lebensmittelgeschäft von Saillant – Preis: 10?

