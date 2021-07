Les Bouchoux Les Bouchoux Jura, Les Bouchoux Epicerie des couloirs – Marché des artistes et des artisans Les Bouchoux Les Bouchoux Catégories d’évènement: Jura

Les Bouchoux

Epicerie des couloirs – Marché des artistes et des artisans Les Bouchoux, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Les Bouchoux. Epicerie des couloirs – Marché des artistes et des artisans 2021-07-10 – 2021-07-10 Épicerie des couloirs 7 Rue de la Millère

Les Bouchoux Jura Les Bouchoux Epicerie des couloirs – Marché des artistes et des artisans Samedi 10 juillet de 18h à 22h, à l’épicerie des couloirs, aux Bouchoux. Venez découvrir des talents locaux : accessoires écologiques, pierre, tricot, photographie, bijoux micro macramé, reliure…

100 % fait main. Terrasse ouverte

Petite restauration

Buvette johanperriercornet@gmail.com +33 3 84 42 59 53 Epicerie des couloirs – Marché des artistes et des artisans Samedi 10 juillet de 18h à 22h, à l’épicerie des couloirs, aux Bouchoux. Venez découvrir des talents locaux : accessoires écologiques, pierre, tricot, photographie, bijoux micro macramé, reliure…

100 % fait main. Terrasse ouverte

Petite restauration

Buvette dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Bouchoux Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Bouchoux Adresse Épicerie des couloirs 7 Rue de la Millère Ville Les Bouchoux lieuville 46.29662#5.81763