The Loving Dead / St Margaret Square Conspiracy Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône The Loving Dead / St Margaret Square Conspiracy Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence. The Loving Dead / St Margaret Square Conspiracy Vendredi 10 novembre, 20h00 Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Entrée libre Concert Rock du Groupe

The Loving Dead à Mon P’tit Colibri

Avec les potos de *St Margaret Square Conspiracy *

Deux groupes qui vont mettre une ambiance de folie Entrée libre et chapeau pour les Musicos

Foodtruck pour se restaurer

Boissons et produits en boutique

Réservations conseillées par sms mail facebook insta 0662773657

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Épicerie Bio Mon P’tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Aix-en-Provence 13080 Luynes Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Épicerie Bio Mon P'tit Colibri Adresse 1225 route de Marseille 13080 Luynes Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Épicerie Bio Mon P'tit Colibri Aix-en-Provence latitude longitude 43.482673;5.41625

Épicerie Bio Mon P'tit Colibri Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/