Mix.Fr Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Mix.Fr Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Aix-en-Provence, 28 octobre 2023, Aix-en-Provence. Mix.Fr Samedi 28 octobre, 20h00 Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Le Manoir du Colibri vous ouvre ses portes, pour une soirée de musique live

Mix.Fr et ses Vampires vont nous faire saigner de plaisir musical

Du cash du cash pour le chapeau ou la mort subite

Entrée libre pour tous les monstres foodtruck et soupe

Réservations mortellement conseillées par sms au 0662773657

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Épicerie Bio Mon P’tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Aix-en-Provence 13080 Luynes Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Épicerie Bio Mon P'tit Colibri Adresse 1225 route de Marseille 13080 Luynes Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Épicerie Bio Mon P'tit Colibri Aix-en-Provence latitude longitude 43.482673;5.41625

Épicerie Bio Mon P'tit Colibri Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/