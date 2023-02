Épicentre + Saltimbanque, Projections – Festival Hip Opsession Danse Cinématographe (Le), 20 février 2023, Nantes.

2023-02-20

Horaire : 20:30

Gratuit : non de 3,50 € à 5 €

Projection : “Épicentre” d’Anne Nguyen & Greg KozoÀ travers la danse, les symboles du corps et les stéréotypes associés aux corps, Anne Nguyen propose au spectateur de s’interroger sur le concept d’appropriation culturelle.« “Épicentre”. Un film qui “questionne l’influence des grands ensembles architecturaux sur les comportements humains et sociaux”. Et qui célèbre le 60e anniversaire de la résidence Le Parc de l’architecte Fernand Pouillon. Pour mettre en avant l’aspect monumental et intemporel de ses immeubles, j’ai choisi de faire porter aux danseurs des coiffes amérindiennes. Oui, celles qu’on voit souvent dans les Westerns. Enfin ma référence, c’est plutôt Black or White de Michael Jackson. (…) » Projection + Temps d’échange :”Saltimbanque” de Benoit Chevalier”Saltimbanque” retrace le parcours de Willstreet, danseur de hip-hop et artiste de rue, reconnu à travers le monde entier. Tout comme son réalisateur Benoît Chevalier, Willstreet a grandi à Dinard… et a véritablement découvert sa passion pour la danse hip-hop dans les MJC. Le film le suit au fil de ses performances et de ses voyages sur tous les continents. Il témoigne du mode de vie des artistes de rue.. mais dit aussi les racines de la découverte de la danse, les souvenirs de ceux qui l’ont connu tout jeune en Bretagne, la soif de liberté malgré les difficultés… Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.hipopsession.com