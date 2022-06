Epicentre – Coïncidences Silencieuses Jarnages Jarnages Catégories d’évènement: 23140

2022-06-12 12:30:00 – 2022-06-12 18:00:00

Jarnages et Pionnat – visite du jardin gratuite – concert au tarif de 5€ – de 12h30 à 18h Epicentre vous convie à sa quatrième rencontre Æntre(s), avec de nombreuses animations autour du son et de l'écoute, à Jarnages et Pionnat.

Au programme :

12h30 : représentation par les habitants sur le marché de Jarnages

15h : visite et discute aux jardins Perséphone à Pionnat

18h : Concert à l'église de Jarnages

