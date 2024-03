Epic MSC Challenge Cahors, dimanche 17 mars 2024.

Epic MSC Challenge Cahors Lot

Osez l’expérience VTT ultime !

Venez vous challenger sur les 3 boucles du MSC Epic challenge et ses plus de 29 secteurs D+/D- de folles montées et géniales descentes techniques à enchaîner.

Dans le plus bel esprit rallye all-mountain / enduro !

Guidage GPS + balisage de rappel.

3 boucles différentes, aucune trace croisée, pour passer votre curseur km de 30, 60 à 90 et 1500 à 3500 de D+ pour en prendre plein les yeux et les jambes sur le spot d’exception du Mont Saint Cyr Cahors / Igues et environs.

Ravitaillements / repas inclus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Chemin de la Combe D Enpeyrot

Cahors 46000 Lot Occitanie cahors.cyclisme@gmail.com

