Portes ouvertes à la découverte du travail du Sellier EPIC Artisan Sellier, 1 avril 2023, Châtillon-sur-Chalaronne. Portes ouvertes à la découverte du travail du Sellier 1 et 2 avril EPIC Artisan Sellier Durant les JEMA, les portes de l’atelier s’ouvrent à vous afin de découvrir le métier d’art de sellier harnacheur et comment sont conçues et fabriquées nos pièces.

Je vous présenterai les différentes étapes pour la création d’une pièce (de la prise de mesures à la découpe du cuir en passant par le dessin technique…)

Venez découvrir les différents cuirs utilisés pour la sellerie équestre mais également le Cuir de Carpes de Dombes, un cuir de poisson local !!!

Démonstration de couture main au point sellier, une couture à deux aiguilles utilisée lors de nombreux montages.

EPIC Artisan Sellier 25 rue commerson 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain

2023-04-01T07:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

