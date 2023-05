Spectacle familial « Radio 2000 » Place de l’église Épiais-Rhus Catégories d’Évènement: Épiais-Rhus

Spectacle familial « Radio 2000 »

Vendredi 30 juin, 17h00, 18h00

La Compagnie du Grand Hôtel vous invite à rencontrer deux techniciens d'électroménager qui voyagent de village en village avec leur stand ambulant de réparations magiques. Bonimenteurs, réparateurs, embobineurs, spécialistes du courant alternatif et continu … À l'heure de l'obsolescence programmée, avec leur boutique de poche, à l'ambiance d'un vieux magasin d'électroménager des années 60, les deux réparateurs font voyager le public dans le temps pour retourner à l'époque où réparer le matériel était encore possible. On plonge dans un univers singulier, un laboratoire burlesque, un petit cabinet de curiosités vintage. Apparitions, disparitions, lévitations, métamorphoses et émerveillement, le tout servi avec une dose de magie nouvelle, d'humour et de bricolage… Ne manquez rien de ce spectacle qui se joue aussi bien dans la caravane qu'à l'extérieur !

Place de l'église, Épiais-Rhus

