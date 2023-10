Cet évènement est passé Land art aux Longs Champs EPI Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Land art aux Longs Champs EPI Rennes, 12 juillet 2023, Rennes. Land art aux Longs Champs Mercredi 12 juillet, 10h00 EPI Gratuit 10h

Proche de l’EPI, au bord de l’étang des Longs Champs, le nez dehors et les mains dans les feuilles, un atelier Land Art est ouvert aux petits et grands curieux de nature. (Enfant sous la responsabilité d’un adulte accompagnant) – Durée : 1h30 Cet atelier s’inscrit dans une journée Nature aux Longs Champs avec l’après-midi à partir de 16h une balade contée dans le quartier avec la bibliothèque des Longs Champs, et un spectacle La Grande Boueuse à 18h15 sur la Grande Herbe en partenariat avec la MJC du Grand Cordel. EPI EPI des Longchamps, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

