Concert sur les quais Epi entre les deux bassins Port-en-Bessin-Huppain, 18 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Ambiance conviviale pour les concerts tous les mardis de l’été sur les quais de Port-en-Bessin.

En soirée, à partir de 21h..

2023-07-18 21:00:00 fin : 2023-07-18 22:30:00. .

Epi entre les deux bassins Quai Félix Faure

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



Concerts every Tuesday in summer on the quays of Port-en-Bessin.

Evenings from 9pm.

Ambiente agradable en los conciertos que se celebran todos los martes de verano en los muelles de Port-en-Bessin.

Veladas a partir de las 21.00 h.

Gesellige Atmosphäre bei den Konzerten jeden Dienstag im Sommer auf den Kais von Port-en-Bessin.

Abends ab 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité