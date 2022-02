ÉPHÉMÈRES / Exposition Médiathèque le Nautilus, 12 mars 2022, VILLEPREUX.

ÉPHÉMÈRES / Exposition

du samedi 12 mars au samedi 2 avril à Médiathèque le Nautilus

**Haïkus de Thierry Cazals & photographies de Pierre Ligou** Ces photographies de végétaux (fleurs, plantes, racines…), réalisées sans trucage, visent le dépouillement et l’épure, la liberté d’interprétation, le silence expressif… Les photographies ne sont pas de simples « illustrations » des haïkus. Les mots du poète et les images du photographe dialoguent et se répondent en échos, proposant une rencontre entre deux arts, deux mondes, deux mystères… **Thierry Cazals** a publié une vingtaine d’ouvrages où le haïku tient une place essentielle : Le rire des lucioles (Opale), Le petit cul tout blanc du lièvre (Motus), Des haïkus plein les poches (Cotcotcot), La volière vide et Les herbes m’appellent (L’iroli)… **Pierre Ligou**, influencé par ses études de biologie, s’oriente vers la photo de nature et la macrophotographie. Il est lauréat par deux fois du Prix du Jury Ilford. _**Sur une proposition de La Commanderie-Écritures contemporaines**_ **Un évènement Printemps des poètes 2022**

Accès libre

Une exposition qui se compose de photographies en noir et blanc de Pierre Ligou, intégrant à même les images des haïkus de Thierry Cazals, extraits de son livre La volière vide (éditions L’iroli).

Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T13:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T13:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T13:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-29T16:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T13:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T13:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00