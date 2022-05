épHémères- entrActe #6 au Château La Jaubertie Colombier Colombier Catégories d’évènement: 24560

Colombier

épHémères- entrActe #6 au Château La Jaubertie Colombier, 25 juin 2022, Colombier. épHémères- entrActe #6 au Château La Jaubertie Colombier

2022-06-25 – 2022-09-05

Colombier 24560 Colombier Depuis sa création en 2007, l’association Les Rives de l’Art, implantée

en Bergeracois, s’attache à la diffusion de l’art contemporain en

Sud-Dordogne. L’événement phare de son activité est sans conteste la Biennale EPHEMERES, qui mêle art contemporain et patrimoine en moyenne vallée de Dordogne, au fil d’un itinéraire à ciel ouvert.

Entre deux biennales, un entracte !

Cette 6e édition sera à découvrir au cœur d’un patrimoine

emblématique du Bergeracois, le château de Monbazillac et,

dans un autre domaine viticole d’excellence, au château de La

Jaubertie.

Avec les artistes: Marlène MOCQUET, céramiste/peintre (réside à Paris), Fernando COSTA, artiste sculpteur-soudeur (réside en Dordogne), Laurent MARESCHAL, artiste plasticien (réside à Paris). Rives de l’Art

Colombier

