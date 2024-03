Ephémères, de la larve à l’adulte Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, dimanche 19 mai 2024.

Ephémères, de la larve à l’adulte Au bord de la Rouvre, munie.es de filets et d’épuisettes, venez découvrir leur vie étonnante et si fugace Dimanche 19 mai, 14h30 Maison de la Rivière et du Paysage 2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Bottes

Au bord de la Rouvre, munie.es de filets et d’épuisettes, venez découvrir leur vie étonnante et si fugace, mais ô combien importante pour les écosystèmes aquatiques. Dès 6 ans.

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Famille

Ephémère – Bea Gillot