ÉPHÉMÈRE – LE CONCERT AU CINÉMA, 16 mars 2023, Jaux Jaux.

ÉPHÉMÈRE – LE CONCERT AU CINÉMA

Rue de la République Jaux Oise

2023-03-16 20:00:00 – 2023-03-16

Jaux

Oise

Jaux

ÉPHÉMÈRE, le concert événement de Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye filmé à la Salle Pleyel à Paris à découvrir en exclusivité au cinéma. Entre poésie, humour et engagement, ces trois amis aux horizons artistiques différents se sont réunis le temps d’un album baptisé « Éphémère » et maintenant d’un concert immortalisé pour le cinéma. Concert filmé en direct à la Salle Pleyel le samedi 11 mars et retransmis par satellite en différé au cinéma le jeudi 16 mars.

Jaux

