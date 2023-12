Atelier lingettes démaquillantes Ephatha Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier lingettes démaquillantes Ephatha Lille, 7 décembre 2023 13:30, Lille. Atelier lingettes démaquillantes Jeudi 7 décembre, 14h30 Ephatha Nous proposons un atelier pour fabriquer des lingettes démaquillantes plus éco-responsables. L’atelier sera animer par notre couturière Suhir. Le prix d’entrée est de seulement 5 €. Nous pouvons réunir un maximum de 4 personnes pour le créneau de 14h30/15h30 et 15/30/16h30. Il est nécessaire de s’inscrire en nous contactant sur notre page instagram friperie.ephatha ou au 03 2 19 52 08 en précisant le créneau.

Vous pouriez offrir votre création unique à l’approche des fêtes ! Ephatha 176 rue de Lannoy, 59000, Lille-Fives Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320195208 https://www.instagram.com/p/C0MX6T7sHnl/?img_index=1 [{« type »: « email », « value »: « hello.ephatha@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 13:30
Lieu Ephatha
Adresse 176 rue de Lannoy, 59000, Lille-Fives
Ville Lille

