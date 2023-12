Cet évènement est passé Atelier tawashi (éponge lavable)/ lessive maison Ephatha Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier tawashi (éponge lavable)/ lessive maison Ephatha Lille, 1 décembre 2023, Lille. Atelier tawashi (éponge lavable)/ lessive maison Vendredi 1 décembre, 15h30 Ephatha Sur inscription – Prix gratuit/libre Ce vendredi 1er novembre, l’association Ephatha a le plaisir de partager des initiatives éco-responsables accesibles à toutes et à tous le tout à travers un double atelier de 15h30 à 17h30 ! Le premier est un atelier tawashi (éponge lavable) et un atelier pour frabriquer de la lessive maison Ephatha 176 rue de Lannoy, 59000, Lille-Fives Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320195208 https://www.instagram.com/p/C0MX6T7sHnl/?img_index=1 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T15:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:30:00+01:00

2023-12-01T15:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ephatha Adresse 176 rue de Lannoy, 59000, Lille-Fives Ville Lille Departement Nord Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Ephatha Lille latitude longitude 50.634349;3.102239

Ephatha Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/