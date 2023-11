Marché de Noël Ephad les Myosotis rue du Stade 52150 Bourmont entre Meuse et Mouzon Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, 25 novembre 2023, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon.

Rendez-vous le samedi 25 novembre 2023 à l’Ephad les Myosotis de Bourmont de 15h à 18h❣rue du stade.

Profitant de la journée portes ouvertes de l’établissement, leur sympathique équipe nous invite à partager l’événement en accueillant les artisans du marché dans leur locaux et les résidents vous proposerons leurs créations et des petits gâteaux. Les producteurs quant à eux seront sous chapiteau devant l’entrée.

Bien entendu, crêpes, gaufres, vin chaud et buvette vous attendront au son de Gérard et son chanterue. La calèche du Père Noël vous fera voyager au son des clochettes et le Père Noël en personne viendra nous rendre visite❗❗❣❣❣Surtout ne le dites à personne, il m’a avoué qu’il aimait Bourmont et y revient avec plaisir tous les ans

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

