Démonstration du savoir faire de la Batteuse à Sam EPHAD Les Jardins d’Adrienne Fursac, 9 juillet 2023, Fursac.

Fursac,Creuse

Venez découvrir le savoir faire de la batteuse à Sam avec les Jeunes Agriculteurs de Fursac. Buvette et sandwichs sur place..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

EPHAD Les Jardins d’Adrienne Les Nadauds

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the know-how of the Sam threshing machine with the Jeunes Agriculteurs de Fursac. Refreshments and sandwiches on site.

Venga a descubrir el saber hacer de la trilladora Sam con los Jóvenes Agricultores de Fursac. Refrescos y bocadillos disponibles.

Entdecken Sie mit den Jeunes Agriculteurs de Fursac das Know-how der Dreschmaschine in Sam. Getränke und Sandwiches vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme