Les petites scènes du Conservatoire EPHAD Emeraude Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Les petites scènes du Conservatoire EPHAD Emeraude Colomiers, 20 décembre 2023, Colomiers. Les petites scènes du Conservatoire Mercredi 20 décembre, 13h30 EPHAD Emeraude Enseignants et élèves musiciens, comédiens ou danseurs vous présentent leurs répertoire et créations. Renseignements au 05 61 15 22 86

conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires 13h30 Détails sur le lieu: EPHAD Emeraude avenue du 31770, 2 Av. du Louron, 31770 Colomiers

