La marche bleue EPHAD de La Visitation Orthez, 5 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

14h30 : départ pour une balade conviviale d’environ 2 km dans le centre ville d’Orthez.

Les résidents seront accompagnés et guidés par les élèves du Lycée Professionnel Francis Jammes..

2023-10-05

EPHAD de La Visitation Rue Jean-Marie Lhoste

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2:30 pm: Departure for a 2 km stroll through Orthez town center.

Residents will be accompanied and guided by students from the Lycée Professionnel Francis Jammes.

14.30 h: salida para un paseo amistoso de unos 2 km por el centro de Orthez.

Los residentes estarán acompañados y guiados por alumnos del Lycée Professionnel Francis Jammes.

14:30 Uhr: Start zu einem geselligen Spaziergang von etwa 2 km durch das Stadtzentrum von Orthez.

Die Bewohner werden von den Schülern des Lycée Professionnel Francis Jammes begleitet und geführt.

