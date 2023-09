Georgette Méliani, résistante à 17 ans Ephad de Griffeuille Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau Georgette Méliani, résistante à 17 ans Ephad de Griffeuille Pont-de-Crau, 8 octobre 2023, Pont-de-Crau. Georgette Méliani, résistante à 17 ans Dimanche 8 octobre, 16h00 Ephad de Griffeuille Entrée libre Lecture à partir des témoignages de Georgette… Une jeune arlésienne de 17 ans qui s’est engagée dans la résistance. Un temps de mémoire proposé aux résidents de l’EHPAD ainsi qu’à leur famille.

Avec Catherine Krajewski, Jean-François Veran et François de Bortoli au son.

Ephad de Griffeuille 35 rue Winston Churchill 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

