Marché de Noël à Bel Air EPHAD Bel Air Tournon-d’Agenais, 19 novembre 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Le Marché de Noël a lieu dans les locaux de l’Accueil de jour de la Maison de retraite Bel Air, c’est l’occasion d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur et de l’animer grâce à cet événement.

Appel au don d’objets en bon état et de jouets pour la vente.

Exposants, boissons chaudes, crêpes, ….

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:30:00. EUR.

EPHAD Bel Air Route de Fumel, Campnègre

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Christmas Market takes place at the Bel Air retirement home’s day reception center, an opportunity to open the establishment to the outside and to animate it thanks to this event.

El mercadillo navideño tiene lugar en la guardería de la residencia de ancianos Bel Air. Es una oportunidad para abrir la residencia al mundo exterior y animarla con este evento.

Se invita a donar artículos en buen estado y juguetes para su venta.

Expositores, bebidas calientes, crepes, etc.

Der Weihnachtsmarkt findet in den Räumlichkeiten der Tagesstätte des Altenheims Bel Air statt. Er bietet die Gelegenheit, die Einrichtung nach außen zu öffnen und sie durch diese Veranstaltung zu beleben.

Aufruf zur Spende von Gegenständen in gutem Zustand und Spielzeug für den Verkauf.

Aussteller, heiße Getränke, Crêpes, …

