La Ferme Nourricière EPHAD Argelas, 22 juin 2023, Sévignacq-Meyracq.

Sévignacq-Meyracq,Pyrénées-Atlantiques

Durant l’été 2022, les artistes du projet de « La ferme nourricière, patrimoine d’autrefois, utopie de demain ? » ont rencontré les résidents de l’EHPAD Argelas.

Ils ont évoqué leurs rapports à la terre, leurs vies agricoles, leurs souvenirs des territoires ruraux. En complicité, ils ont créé, travaillant l’argile, le graphisme, la composition.

Leurs travaux ont été documentés et collectés dans une petite édition, un objet artistique. La restitution de cette production permettra de découvrir « Il était une ferme nourricière », ainsi qu’une exposition à partir d’une sélection des réalisations des résidents..

EPHAD Argelas

Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the summer of 2022, the artists of the project « La ferme nourricière, patrimoine d’autrefois, utopie de demain? met the residents of the EHPAD Argelas.

They talked about their relationship with the land, their agricultural lives, their memories of rural territories. In complicity, they created, working with clay, graphics, composition.

Their work was documented and collected in a small edition, an artistic object. The restitution of this production will allow to discover « Il était une ferme nourricière », as well as an exhibition based on a selection of the residents’ realizations.

Durante el verano de 2022, los artistas del proyecto « La ferme nourricière, patrimoine d’autrefois, utopie de demain? se reunieron con los residentes del EHPAD Argelas.

Hablaron de su relación con la tierra, de su vida agrícola y de sus recuerdos del medio rural. En complicidad, crearon, trabajando la arcilla, el grafismo y la composición.

Su trabajo fue documentado y recogido en una pequeña edición, un objeto artístico. La restitución de esta producción permitirá descubrir « Il était une ferme nourricière », así como una exposición basada en una selección de las creaciones de los residentes.

Im Sommer 2022 trafen sich die Künstler des Projekts « Der nährende Bauernhof, Erbe von einst, Utopie von morgen? » mit den Bewohnern des Pflegeheims Argelas.

Sie sprachen über ihre Beziehung zur Erde, ihr Leben in der Landwirtschaft und ihre Erinnerungen an die ländlichen Gebiete. Sie arbeiteten mit Ton, Grafiken und Kompositionen.

Ihre Arbeiten wurden dokumentiert und in einer kleinen Ausgabe, einem künstlerischen Objekt, gesammelt. Die Rückgabe dieser Produktion ermöglicht die Entdeckung von « Il était une ferme nourricière » (Es war eine nährende Farm) sowie eine Ausstellung mit einer Auswahl der Arbeiten der Bewohner.

