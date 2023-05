Pique-nique chez le vigneron 79 rue Sainte Marguerite, 27 mai 2023, Epfig.

Repas tiré du sac. Offert 4 verres de vins – L’après-midi : Quizz sur les Vins & Crémants d’Alsace – Tour de cave – Immersion dans les vignes – Explication sur nos démarches biologiques et biodynamiques..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 . 0 EUR.

79 rue Sainte Marguerite

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est



Lunch from the bag. 4 glasses of wine offered – In the afternoon: Quiz on the Wines & Crémants of Alsace – Cellar tour – Immersion in the vineyards – Explanation on our organic and biodynamic approach.

Almuerzo de bolsa. 4 copas de vino ofrecidas – Por la tarde: Quiz sobre los vinos de Alsacia y los Crémants – Visita de la bodega – Inmersión en los viñedos – Explicación de nuestro enfoque biológico y biodinámico.

Mahlzeit aus der Tasche. 4 Gläser Wein gratis – Nachmittags: Quiz über elsässische Weine & Crémants – Kellertour – Eintauchen in die Weinberge – Erklärung unserer biologischen und biodynamischen Vorgehensweise.

