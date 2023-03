ROMAN-PHOTO EPFF Marseilla Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseilla

ROMAN-PHOTO EPFF, 27 mars 2023, Marseilla. ROMAN-PHOTO Lundi 27 mars, 11h30 EPFF LES GROUPES EN FORMATION LINGUISTIQUE (CD13 et FLP) vont créer un roman-photo pour illustrer les 10 mots 2023. La trame narrative et l’intrigue seront axées sur « le temps qui passe ».

EPFF organisera une exposition photo de ces mini romans. EPFF 21 Rue ROUX de BRIGNOLES Marseilla 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 37 33 24 https://epff.eu [{« type »: « email », « value »: « z.clemens@epff.eu »}] EPFF est un Centre de formation continue proposant plusieurs actions de formations, notamment linguistiques. Métro Estrangin Préfecture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:30:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

