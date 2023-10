Atelier land’art en Famille Eperrais Belforêt-en-Perche, 25 octobre 2023, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Activité de land’art (art éphémère) pour créer ses œuvres à partir d’éléments présents dans la nature.

Sur réservation (obligatoire)

Pour les enfants de 3 à 10 ans. 10 personnes maximum. Enfant obligatoirement accompagné.

Tarif : 3.10 €/enfant , gratuit pour l’adulte qui accompagne.

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

Eperrais Foret de Bellême, Parking de l’étang de la Herse

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Land art (ephemeral art) activity to create works of art using elements found in nature.

Reservations required

For children aged 3 to 10. maximum 10 people. Children must be accompanied.

Price: 3.10 ?/child, free for accompanying adult

Actividad de land art (arte efímero) para crear obras de arte utilizando elementos encontrados en la naturaleza.

Reserva obligatoria

Para niños de 3 a 10 años. máximo 10 personas. Los niños deben ir acompañados.

Precio: 3,10 €/niño, gratis para el adulto acompañante

Land’art-Aktivität (vergängliche Kunst), bei der man seine Werke aus Elementen in der Natur erschafft.

Mit Reservierung (obligatorisch)

Für Kinder von 3 bis 10 Jahren. maximal 10 Personen. Kind muss begleitet werden.

Preis: 3.10 ?/Kind , kostenlos für den begleitenden Erwachsenen

Mise à jour le 2023-10-14 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme