Visites théâtralisées Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, 14 mai 2022 20:30, Épernay. Samedi 14 mai, 20h30, 22h00 Sur place Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! La Troupe de théâtre d’improvisation Le Mitch interpellera les visiteurs par des instants théâtralisés et improvisés dans tout le parcours du musée. En interaction avec les visiteurs, Le Mitch mettra en scène les collections du musée, l’histoire des lieux et de ses propriétaires d’antan. Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 avenue de Champagne – 51200 Epernay 51200 Épernay Marne

03 26 55 03 56 https://archeochampagne.epernay.fr/ Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à l’industrie du champagne aujourd’hui. Réparti sur trois niveaux, le parcours des collections s’articule autour de quatre espaces de visite : – la formation du paysage et du sous-sol crayeux champenois, au rez-de-chaussée ;

– l’histoire de l’implantation des Hommes en Champagne, au 2d étage ;

– l’histoire du vin de Champagne, au 1er étage ;

– un hommage aux mécènes de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque, au 1er étage. samedi 14 mai – 20h30 à 21h15

samedi 14 mai – 22h00 à 22h45 ©Ville d’Epernay Ville Epernay

