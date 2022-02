Epernay mon Amour – Visite de cave et initiation au sabrage ! Ludes Ludes Catégories d’évènement: Ludes

Ludes Marne Ludes Symbole de joie et de victoire, le sabre souligne la magie du champagne. Venez perpétuer cette tradition dans le magnifique parc du Domaine. Le sabre côtoie l’aigle bicéphale couronné depuis des décennies dans les armoiries de la Maison Canard-Duchêne.

Il rappelle cette tradition du sabrage héritée de nombreux régiments, dont les hussards de Napoléon. Pour célébrer leur victoire, ils avaient en effet pour habitude d’ouvrir magistralement les bouteilles de champagne du plat de leur sabre. Lundi 14 février

Départs des visites : 10H30et 14H en français / 11H30 et 15H en anglais Détail de l’offre :

• Visite de cave

• Initiation au sabrage

• Bouteille de champagne inclue pour dégustation après le sabrage

• Remise du diplôme de Sabreur Sur réservation – Capacité : 20 personnes max Lieu de l’événement :

Champagne Canard-Duchêne – 1 Rue Edmond Canard – 51500 LUDES
visites@canard-duchene.fr
+33 3 26 61 16 60
http://www.canard-duchene.fr/

