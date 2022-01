Epernay mon Amour – Osez l’Impériale et déclarez votre amour Cumières, 12 février 2022, Cumières.

Créez la surprise et l’émotion avec des sorties amoureuses pour couple(s) d’une durée de 1 heure à 1 h ½ avec une bouteille de champagne par couple.

L’Impériale viendra vous « enlever » et vous déposera où vous souhaitez (exemple : prise en charge au plus près de votre domicile et dépose près d’un restaurant).

A l’avant du bus, nous ferons défiler le message que vous nous aurez transmis et nous mettrons à votre disposition une enceinte pour diffuser votre musique !

Nous parcourrons l’Avenue de Champagne … puis direction Hautvillers et arrêt au point de vue (en fonction de la météo)

• Tarifs (dans et autour d’Epernay – 7 km) :

1 h 00 pour un couple, seul dans l’Impériale, avec 1 bouteille de champagne : 280 €

1 h ¼ pour deux couples, réservant ensemble, avec 2 bouteilles de champagne : 350 €

1 h ½ pour trois couples, réservant ensemble, avec 3 bouteilles de champagne : 440 €

• Langues : anglais sur demande

• Sur réservation au 06 98 70 38 88 (afin de fixer le lieu de prise en charge et de dépose)

• Plus d’info sur https://imperiale-marie-antoinette.fr/

