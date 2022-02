Epernay mon Amour – Nuit insolite au cœur des cuveries Pierry Pierry Catégories d’évènement: Marne

Pierry Marne Pierry Accordez-vous une nuit unique en duo au sein d’une Maison de Champagne en plein cœur des vignes Champagne Bonvalet vous ouvre les portes de sa suite romantique avec vue plongeante sur les cuveries de la Maison. Profitez d’une atmosphère cocooning avec salle de douche privative, canapé-lit double, vue sur les vignes…

Un cadeau pétillant vous attendra dans votre suite, afin d’enchanter cette soirée en amoureux, et pour finir, un petit déjeuner continental vous sera servi le lendemain matin pour clôturer cette expérience insolite. Arrivée à partir de 21h – Départ le lendemain à 11h Sur réservation : Date limite de réservation : mercredi 09 février à minuit- Capacité : 1 couple Lieu de l’événement :

Champagne Bonvalet – 03 Rue du Clairon Guillaume Roland – 51530 PIERRY p.bonvalet@dwsgroupe.com https://champagne-bonvalet.com/

