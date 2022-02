Epernay mon Amour – Nuances de Rosés Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Épernay Marne Munis d’un nuancier de couleurs des champagnes rosés, vous découvrirez le savoir-faire champenois et les plaisirs s’y attachant. Master Class avec Geoffrey ORBAN (Educavin) À 11h30 et 16h30. Sur réservation – Durée 1 heure – Capacité d’accueil : 24 personnes max Lieu de l’événement

Le 19 – 19 Avenue de Champagne – 51200 Epernay
le19@sgv-champagne.fr

