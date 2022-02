Epernay mon Amour – Masterclass accord mets & vins Pierry Pierry Catégories d’évènement: Marne

Epernay mon Amour – Masterclass accord mets & vins Pierry, 12 février 2022, Pierry.

2022-02-12

Pierry Marne Pierry Apprenez les secrets d’un accord mets et vins réussi autour d’une dégustation de nos cuvées emblématiques accompagnées de mises en bouche salées et sucrées. Détail de l’offre :

L’accord mets et vins est un art particulièrement subtil et difficile. Ne vous êtes-vous jamais demandé que concocter lors d’un apéritif dînatoire au Champagne? Champagne Bonvalet vous dévoile de nouvelles idées de recettes pour vos prochains apéritifs en famille ou entre amis. Cette Masterclass se déroulera dans une ambiance tamisée et romantique avec une dégustation accompagnée de mises en bouche salées et sucrées.

• Deux versions possibles :

– La classique : Dans la salle de dégustation (non privatif) – 3 couples maxi

– La premium : Dans le salon privatif avec vue sur les cuveries – 1 couple maxi Sur réservation : Date limite de réservation : mercredi 09 février à minuit- Durée 3h Lieu de l’événement :

Champagne Bonvalet – 03 Rue du Clairon Guillaume Roland – 51530 PIERRY
p.bonvalet@dwsgroupe.com
https://champagne-bonvalet.com/

