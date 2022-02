Epernay mon Amour – Le film romantique ultime ! Épernay, 13 février 2022, Épernay.

In the mood for love, de Wong Kar Wai, à découvrir en version restaurée exceptionnelle 4K ! Cette séance exclusive sera présentée par l’équipe du cinéma.

• Synopsis du film : À Hong-Kong, en 1962, deux couples emménagent le même jour dans une petite pension. M. Chow et sa voisine de palier Mme Chan découvrent bientôt que leurs conjoints respectifs entretiennent une liaison. Choqués par cette découverte, les époux trompés se rapprochent l’un de l’autre et essayent de comprendre. Mais au fil de leurs rencontres, M. Chow sent ses sentiments changer envers sa confidente…

• Langue : version originale sous-titrée

• Capacité : 150 fauteuils dont 7PMR – Nombre de places limité pour plus d’intimité et d’exclusivité…

• Durée 98 minutes

Le Palace – 33 Boulevard de la Motte – 51200 Epernay

contact@le-palace.fr +33 3 26 51 82 42 http://le-palace.fr/

