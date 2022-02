Epernay mon Amour – Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa Champillon Champillon Catégories d’évènement: Champillon

Marne

Epernay mon Amour – Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa Champillon, 14 février 2022, Champillon. Epernay mon Amour – Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa 9 Rue de la République Champillon

2022-02-14 – 2022-02-14 Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa 9 Rue de la République

Champillon Marne Champillon Le Royal Champagne vous convie pour une soirée haute en saveurs au restaurant bistronomique Le Bellevue à l’occasion de la Saint Valentin.

Chef Jean-Denis Rieubland a imaginé pour les amoureux un menu en 4 actes servi le vendredi 14 février au soir. Au menu :

– Amuse-Bouche

– Jaune d’œuf de poule BIO à la truffe noire, asperges vertes cuites et crues au zeste d’orange

– Noix de St Jacques rôties, sauce au coteaux champenois, endive au beaufort, mousseline de topinambour au caviar séché

– Volaille de la Champagne aux girolles, jus court au xérès, pomme de terre fondante à l’oignon et carottes multicolores

– Pré-dessert

– Pomme d’amour à l’hibiscus Granny Smith et champagne rosé A vos valises !

Ce soir-là, l’un des couples aura la chance de pouvoir prolonger l’expérience. La suite numéro 14 se tiendra prête à accueillir les heureux gagnants sélectionnés pour passer la nuit à l’hôtel. Sur réservation Lieu de l’événement :

Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa – 9 Rue de la République – 51160 CHAMPILLON +33 3 26 52 87 11 https://module.lafourchette.com/fr_FR/module/402601-ed365#/2536553/pdh Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa 9 Rue de la République Champillon

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Champillon, Marne Autres Lieu Champillon Adresse Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa 9 Rue de la République Ville Champillon lieuville Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa 9 Rue de la République Champillon Departement Marne

Champillon Champillon Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champillon/

Epernay mon Amour – Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa Champillon 2022-02-14 was last modified: by Epernay mon Amour – Hôtel-restaurant Royal Champagne Hôtel & Spa Champillon Champillon 14 février 2022 Champillon Marne

Champillon Marne