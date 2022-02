Epernay mon Amour – Expériences thé ou café Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Épernay Marne Découverte multi sensorielle du thé ou du café avec L’atelier de dégustation d’Épernay – Essences & Rituels

• Petit historique (anecdotes amoureuses autour de ces produits)

• Présentation succincte des produits : origine botanique, modes de culture, traitements, économie, transformation, expériences

• Dégustation multi sensorielle de produits sélectionnés

• Kit « Côté Lovers » :

• Set de dégustation (Set pour le thé + thé / Set pour le café + café)

• Produits Epernay mon Amour Sur réservation – Durée 1 heure – Capacité 1 couple par créneau horaire Lieu de L’événement :

Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne – 7, Avenue de Champagne – 51200 Epernay contact@essences-rituels.com +33 3 26 56 65 16 Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ 7 Avenue de Champagne Épernay

