Epernay mon Amour – Escapade amoureuse dans les caves ! Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Epernay mon Amour – Escapade amoureuse dans les caves ! Épernay, 12 février 2022, Épernay. Epernay mon Amour – Escapade amoureuse dans les caves ! Champagne Jacquinot & Fils 34-36 Rue Maurice Cerveaux Épernay

2022-02-12 – 2022-02-12 Champagne Jacquinot & Fils 34-36 Rue Maurice Cerveaux

Épernay Marne Le Champagne Jacquinot & Fils vous accueille dans ses caves creusées à la main en 1870 à 20 mètres sous terre, pour une visite et une dégustation de 2 champagnes issus de son vignoble cultivé en viticulture raisonnée. Samedi 12 février 2022 : à 10h – 11h – 12h – 14h – 15h et 16h.

Lundi 14 février 2022 : à 10h – 11h – 12h – 14h – 15h et 16h. Détail de l’offre :

• Visite commentée des caves.

• Dégustation d’un rosé ainsi que d’un autre Champagne au choix (Private Cuvée/Blanc de Blancs ou Blanc de Noirs) directement en cave. Sur réservation – Durée : 1h30 – Capacité d’accueil : 2 couples maximum Lieu de l’événement :

Champagne Jacquinot et Fils – 34-36 rue Maurice Cerveaux – 51200 Epernay j.delhomme@champagne-jacquinot.com +33 3 26 54 36 81 Champagne Jacquinot & Fils 34-36 Rue Maurice Cerveaux Épernay

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Épernay, Marne Autres Lieu Épernay Adresse Champagne Jacquinot & Fils 34-36 Rue Maurice Cerveaux Ville Épernay lieuville Champagne Jacquinot & Fils 34-36 Rue Maurice Cerveaux Épernay Departement Marne

Épernay Épernay Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epernay/

Epernay mon Amour – Escapade amoureuse dans les caves ! Épernay 2022-02-12 was last modified: by Epernay mon Amour – Escapade amoureuse dans les caves ! Épernay Épernay 12 février 2022 Épernay Marne

Épernay Marne