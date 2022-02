Epernay mon Amour – Déclinaison de champagnes rosés Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

2022-02-14 18:30:00 – 2022-02-14 21:00:00 La Frigousse 7 Place Henri Martin

Découvrez de manière conviviale la diversité des champagnes rosés au cours d'une dégustation de 6 cuvées animée par un professionnel champenois, dans une ambiance confortable, lounge bar. Dégustation commentée de 6 cuvées de champagne rosé accompagnées de mets surprises Sur réservation – Durée 2h30 – Capacité d'accueil : 12 personnes max Lieu de l'événement :

La Frigousse – 7 Place Henri Martin – 51160 Ay-Champagne contact@lafrigousse.fr +33 3 26 54 38 68 http://www.lafrigousse.fr/ La Frigousse 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne

