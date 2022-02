Epernay mon Amour – Champagne et Rose d’Epernay ! Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Epernay mon Amour – Champagne et Rose d’Epernay ! Épernay, 12 février 2022, Épernay. Epernay mon Amour – Champagne et Rose d’Epernay ! Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot-Curie Épernay

2022-02-12 – 2022-02-12 Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot-Curie

Épernay Marne Épernay Découvrez l’univers du Champagne à travers notre visite de caves suivie d’une dégustation inédite. Vous dégusterez notre Rosé Brut 1er Cru et le Blanc de Noirs Brut en accord avec une Rose d’Epernay, gâteau à partager en amoureux.

Visite de caves suivie d’une dégustation inédite : Rosé Brut 1er Cru et Blanc de Noirs Brut en accords avec une Rose d’Epernay (gâteau à partager en amoureux) ou dégustation seule. Départs de visite

le samedi : 10H – 11H – 14H – 15H – 16h,

le lundi : 10H30 – 14H – 16H

Durée : 1h30 Dégustation seule :

Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Durée : 30 minutes Le samedi 12 et lundi 14 février. Sur réservation – Capacité : 20 personne max. Lieu de L’événement

Champagne Charles Mignon – 7 rue Irène Joliot-Curie – 51200 Epernay cm@champagne-mignon.fr +33 3 26 58 33 33 http://www.champagne-mignon.fr/ Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot-Curie Épernay

dernière mise à jour : 2022-01-27 par Office de tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’

Détails Catégories d’évènement: Épernay, Marne Autres Lieu Épernay Adresse Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot-Curie Ville Épernay lieuville Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot-Curie Épernay Departement Marne

Épernay Épernay Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epernay/

Epernay mon Amour – Champagne et Rose d’Epernay ! Épernay 2022-02-12 was last modified: by Epernay mon Amour – Champagne et Rose d’Epernay ! Épernay Épernay 12 février 2022 Épernay Marne

Épernay Marne