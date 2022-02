Epernay mon Amour – Accords mets & champagnes dans une cave du 17ème siècle ! Fleury-la-Rivière Fleury-la-Rivière Catégories d’évènement: Fleury-la-Rivière

Fleury-la-Rivière Marne Fleury-la-Rivière A Fleury-La Rivière, le Champagne D. Marc, maison familiale depuis 13 générations, vous accueille en toute intimité dans sa cave du 17ème siècle pour une dégustation de 2 accords mets & champagnes dans une ambiance tamisée à la bougie. Détail de l’offre :

• Visite de cave commentée

• Dégustation de 2 accords mets et champagnes : Grande Réserve & bouchée de foie gras maison, confit d’oignons et brioche toastée, puis Rosé & Bouchée choco-biscuit rose de Reims.

• A la bougie dans notre cave traditionnelle du 17ème siècle Vendredi 11 février 2022 : 11h30 ou 18h30.

Samedi 12 février 2022 : 11h30 ou 18h30.

Dimanche 13 février 2022 : 11H30

Lundi 14 février 2022 : 11H30 ou 18H30 Sur réservation – Capacité : 1 seul couple par créneau horaire Lieu de l’événement :

Champagne D.Marc – 11 rue Dom Pérignon – 51480 Fleury-la-Rivière +33 3 26 58 60 69 http://www.champagnedidiermarc.com/ChampagneMARC/Portail.html Champagne D. Marc 11 Rue Dom Pérignon Fleury-la-Rivière

