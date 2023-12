L’incontournable parade auto d’Epernay : dimanche 10 décembre 2023 L’un des plus grand rassemblement de voitures anciennes de l’Est de la France ! Epernay Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

L’un des plus grand rassemblement de voitures anciennes de l’Est de la France ! Epernay Épernay Dimanche 10 décembre, 08h30 2023-12-10 08:30 Parade Automobile d’Epernay lors des « Habits de Lumière » Dimanche 10 décembre, 08h30 1 Le dimanche matin, le Parc des Loisirs Roger-Menu devient un lieu de rassemblement automobile, où convergent plus de 400 voitures anciennes, belles cylindrées et véhicules de collection.

En fin de matinée, le cortège entame son parcours au cœur d’Epernay, offrant aux spectateurs une véritable plongée dans le charme rétro de ces trésors mécaniques.

Cet événement est reconnu comme l’un des plus grands rassemblements automobiles de l’Est, mettant en lumière la passion pour les véhicules d’époque ! Cette parade s’inscrit dans le programme des Habits de Lumière, un week-end festif, du vendredi 8 au dimanche 10 décembre, rythmé par plusieurs animations : spectacles déambulatoires, dégustations et illuminations de l’Avenue de Champagne. Informations pratiques : Dimanche 10 décembre à partir de 8h30 : rassemblement et exposition des véhicules sur le parking arrière du Hall des Sports Pierre-Gaspard,Parc des Loisirs Roger-Menu.

Dimanche 10 décembre à partir de 8h30 : rassemblement et exposition des véhicules sur le parking arrière du Hall des Sports Pierre-Gaspard,Parc des Loisirs Roger-Menu.

À partir de 11h : défilé dans les rues d'Epernay.

