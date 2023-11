Habits de Saveurs Epernay Épernay, 9 décembre 2023, Épernay.

Habits de Saveurs Epernay Épernay Samedi 9 décembre, 09h00

2023-12-09 09:00 Lors du week-end d’exception des Habits de Lumière, le samedi 9 décembre sera placé sous le signe de la gastronomie. Samedi 9 décembre, 09h00 1

https://habitsdelumiere.epernay.fr/

«Habits de Saveurs » est, en effet, le rendez-vous des petits et grands gourmets avec des animations qui associent excellence culinaire et convivialité.

Au menu de cette journée haute en saveurs :

Dix Chefs étoilés de la région s’associent à dix Maisons et Vignerons du Comité de l’Avenue de Champagne pour une expérience culinaire unique. Sous les yeux du public, chaque Chef prépare des bouchées de dégustation spécialement créées pour accompagner une cuvée de champagne attribuée préalablement par tirage au sort.

LES ATELIERS « ACCORDS METS ET VINS » :

Pour les passionnés et les curieux, des ateliers pédagogiques autour du champagne, animés par le formateur en dégustation Franck Wolfert et son fils Martin, ont également lieu gratuitement, sur réservation, dans les majestueux salons de l’Hôtel de Ville. L’occasion de s’initier aux principes d’accords mets et champagnes dans une ambiance conviviale.

LE CONCOURS DES “P’TITS PÂTISSIERS”

Pour les enfants, le Concours des “P’tits Pâtissiers” (réservé aux 8-12 ans) est organisé l’après-midi autour de la création d’un dessert sur le thème de Noël. Aidés par les membres de l’Association des Métiers de Bouche, les enfants, préalablement sélectionnés sur dossier, présentent ensuite leur création à un jury qui désignera le meilleur dessert de Noël.

Epernay Epernay Épernay 51200 Marne