https://habitsdelumiere.epernay.fr/ Lors du deuxième week-end de décembre, Epernay, Capitale du Champagne, revêt ses “Habits de Lumière”

pour la très attendue 23e édition. L’année dernière, quelque 60 000 personnes étaient présentes, un record !

Alors, rendez-vous à ce week-end festif, rythmé par un florilège d'expériences : spectacles déambulatoires, animations gourmandes, dégustations de champagnes et illuminations de l'Avenue de Champagne.

